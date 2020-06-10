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Покупатели все чаще сталкиваются с тем, что идеального варианта для нужного типа окна просто не найти! Шторы от производителя отличаются стандартизацией размера полотна, однообразием из-за популярности всего нескольких стилей. Иногда машинный пошив является некачественным, изделие «изнашивается» за 1-3 года. Несмотря на то, что мы гарантируем качество представленной продукции, магазин предлагает такой вариант как пошитые шторы на заказ.
Обладатели авторских штор рассказывают, что такой проект оказывается гораздо выгоднее, ведь все материалы и необходимые детали изделия можно внести в список расходов сразу, и ничего не докупать.
Составьте «визуальный портрет» готового варианта. Определите, какие дополнительные элементы должны находиться на конструкции. Обратите внимание на технические характеристики – длину и ширину штор, наличие вставок, механизм управления. Оцените, какой тип материала подходит именно вам.
Дизайнеры не рекомендуют начинать с малых элементов экстерьера. Для начала стоит разобраться с основными моментами: весом конструкции, предпочтительными тканями и наличием складок и оборок. Последние формируются в процессе того, как вы вешаете шторы, или продиктованы дизайном. К примеру, работа над австрийской («римской») занавеской требует некоторых замеров с учетом секций, которые образует полотно.
Вам не нужно рассчитывать детали, такие как припуски и «запас» на обработку швов самостоятельно. Достаточно знать основные характеристики (ткань в длину и вширь). Не забудьте сообщить размер окна и его особенности, чтобы мастер на основе опыта подсказал предпочтительный вариант эскиза.
Следовать очень продуманному проекту трудно, не зная свойств материала. Допустим, гораздо тяжелее сделать кулисы и оборки из очень плотной материи. Легковесный тюль также не изготавливают из атласа – точнее, это неклассический вариант. Разумеется, мы рады сделать самые необычные шторы на заказ, однако, в большинстве случаев нужно ориентироваться на здравый смысл.
Цветовая композиция служит раскрытию «темы» изделия, например, стиль и художественное направление, ярче передает особенности конкретного фасона. Здесь вы выбираете на вкус и цвет, находясь в поисках идеального сочетания и внешней гармонии.
Интерес к моде в интерьере нередко продиктован журналами и проектами в интернете. Готовые шторы, которые трудно найти в продаже, необязательно заказывать с другого конца земли – их можно сшить прямо у нас! Приходите с интересными задумками, в том числе готовыми фотографиями и вырезками из изданий, не забывая о замерах и параметрах окна.
Комплекты текстиля продаются для того, чтобы вы заполонили красотой и изяществом всю комнату! Для спальни, гостиной, детской и нежилых помещений – в зависимости от предпочтений и стилистики помещения.
Классика для дома в виде нескольких одинаковых штор позволит соблюсти единое сочетание цветов и фасонов, не нарушая общую концепцию интерьера. Заказывая набор из идентичных полотен, клиент получает готовое решение для дома, не тратя время на проработку нескольких задумок.
Необходимо рассмотреть вариант комплекта, потому что это существенная экономия времени и денег. Подшивать каждую штору долго и утомительно, за магазинный товар установлена «накрутка» для цены на формат комплекта. Индивидуальная работа предполагает, что вы не платите за упаковку.
Определились с выбором? Тогда самое время сформулировать, чего вы ожидаете от работы мастера. Не забывайте про основные пожелания, размер, цвет, материал. Объясняйте и показывайте на примерах, чтобы достичь взаимопонимания с сотрудником. Каждый работник ателье рад, когда получает полную картину изделия: заказ в таком случае делается раньше ожидаемого срока согласно всем предпочтениям.
Большое дело – высокая ответственность. Производство штор на заказ под нашим руководством проходит по всем установленным нормам. Для нас прямые занавеси – значит строго вертикальные эталону под прямым углом. Косые и с рюшами – пропорциональные полотна и секции, формирующие идеальную диагональ, и никак иначе.
Домашняя работа отличается от проекта из ателье по нескольким признакам. Во-первых, качество обработки основной тюли и декораций заметно выше, даже если клиент использует в хозяйстве швейную машинку. Во-вторых, замеры производятся с помощью точных инструментов, а исходники изготавливаются по рассчитанным графическим образцам. Одними ножницами здесь не обойтись.
Даже самые требовательные и «капризные» материалы прослужат не один год, если выполнить грамотную обработку поверхности. Выходящие за границы свободные нити стянут шторы, не дадут конструкции держаться на весу – поэтому мы уделяем много внимания именно этому аспекту. Качественное изделие легко хранить, переносить, снимать с крепежа. Оно не растягивается и долго сохраняет товарный вид. Лучшие материалы от поставщиков прекрасно переносят обработку дома и в химчистке.
Темп жизни не всегда позволяет прибегнуть к рукоделию. Профессионалы сделают все быстро и качественно за вас. Дайте нам полезный совет или расскажите об особенностях новой модели и получите шторы на заказ. Наши специалисты уверены, что даже самые искушенные хозяева воспользуются услугой индивидуального проектирования. Не можете найти подходящий вариант? Тогда обращайтесь - мастера работают по любым типам эскизов и готовы обсудить ваши пожелания.
Наши специалисты действительно выезжают бесплатно, но если вы не планируете делать заказ, а вам нужна консультация специалиста – вас может подробно проконсультировать наш менеджер по телефону.
У нас есть очень выгодные предложения для оформления вашего интерьера. При замере, дизайнер подробно проконсультирует вас о действующих акциях и предложит выгодную скидку именно для вас!
У нас работают дипломированные специалисты с опытом работы не менее 5 лет. Только дизайнер с хорошим опытом и знаниями, в сочетании с нашими эксклюзивными бордюрами для штор и другими декоративными «элементами» смогут предложить вам неповторимый дизайн
Наши специалисты работают на выезд для того чтобы именно к вашему интерьеру подобрать неповторимые и лучшие варианты штор. Сохранив при этом функциональность использования! Что очень ценно!
Мы полностью берем на себя задачу оформления ваших окон! Дизайнер снимет необходимые замеры, что бы сшитые полотна стали частью вашего интерьера. Монтажник установит карнизы и необходимые аксессуары, а дизайнер отпарит и развесить вес текстиль. Покрывало и декоративные подушки дополнят ваш интерьер.
Имея свой пошивочный цех + слаженная работа нашей команды дают вам возможность любоваться новыми роскошными шторами уже через 5 дней после заказа. Даже самые большие объемы работ мы изготавливаем не дольше 14 дней. Качество при этом остается отменным.
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