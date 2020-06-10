Шторы на заказ в Москве и Московской области

Покупатели все чаще сталкиваются с тем, что идеального варианта для нужного типа окна просто не найти! Шторы от производителя отличаются стандартизацией размера полотна, однообразием из-за популярности всего нескольких стилей. Иногда машинный пошив является некачественным, изделие «изнашивается» за 1-3 года. Несмотря на то, что мы гарантируем качество представленной продукции, магазин предлагает такой вариант как пошитые шторы на заказ.

Возможность подобрать необходимые размеры ткани.

Магазинные занавеси нужно обрабатывать дополнительно, подшивать. Индивидуальная работа готова сразу, чтобы ее повесить.

Вы сами можете предложить проект штор для нестандартных окон.

Подбор сочетания тканей и декора, которых нет в продаже.

Гости будут удивлены, когда увидят нестандартные шторы, главное – дайте волю своей фантазии.

Формирование заказа на основе вкусов и предпочтений покупателя с учетом внешнего вида всего интерьера.

Продуманные эскизы и привлекательный дизайн воплотятся в жизнь!

Обладатели авторских штор рассказывают, что такой проект оказывается гораздо выгоднее, ведь все материалы и необходимые детали изделия можно внести в список расходов сразу, и ничего не докупать.

Как придумать дизайн для штор

Составьте «визуальный портрет» готового варианта. Определите, какие дополнительные элементы должны находиться на конструкции. Обратите внимание на технические характеристики – длину и ширину штор, наличие вставок, механизм управления. Оцените, какой тип материала подходит именно вам.

Дизайнеры не рекомендуют начинать с малых элементов экстерьера. Для начала стоит разобраться с основными моментами: весом конструкции, предпочтительными тканями и наличием складок и оборок. Последние формируются в процессе того, как вы вешаете шторы, или продиктованы дизайном. К примеру, работа над австрийской («римской») занавеской требует некоторых замеров с учетом секций, которые образует полотно.

Вам не нужно рассчитывать детали, такие как припуски и «запас» на обработку швов самостоятельно. Достаточно знать основные характеристики (ткань в длину и вширь). Не забудьте сообщить размер окна и его особенности, чтобы мастер на основе опыта подсказал предпочтительный вариант эскиза.

Следовать очень продуманному проекту трудно, не зная свойств материала. Допустим, гораздо тяжелее сделать кулисы и оборки из очень плотной материи. Легковесный тюль также не изготавливают из атласа – точнее, это неклассический вариант. Разумеется, мы рады сделать самые необычные шторы на заказ, однако, в большинстве случаев нужно ориентироваться на здравый смысл.

Цветовая композиция служит раскрытию «темы» изделия, например, стиль и художественное направление, ярче передает особенности конкретного фасона. Здесь вы выбираете на вкус и цвет, находясь в поисках идеального сочетания и внешней гармонии.

Интерес к моде в интерьере нередко продиктован журналами и проектами в интернете. Готовые шторы, которые трудно найти в продаже, необязательно заказывать с другого конца земли – их можно сшить прямо у нас! Приходите с интересными задумками, в том числе готовыми фотографиями и вырезками из изданий, не забывая о замерах и параметрах окна.